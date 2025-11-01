في ليلة افتتاح المتحف الكبير.. الفرعون المصري يفتتح التسجيل لليفربول
كتب : محمد القرش
سجل الفرعون المصري، محمد صلاح، هدف تقدم ليفربول على أستون فيلا في المواجهات المقامة الآن، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف صلاح بعد تمريرة خاطئة من إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، والتي قابلها المصري بتستدية سكن الشباك في الدقيقة 45+1.
ورفع صلاح رصيده إلى 5 أهداف خلال 14 مباراة بجميع المسابقات (الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، ودرع المجتمع الإنجليزي.
وكان أقيم احتفال المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت، حيث يمتد حتى الإثنين المقبل الموافق 3 نوفمبر 2025.
GOAL!
🇪🇬👑@MoSalah capitalises on Martínez's mistake to open the scoring at Anfield!#beINPL #LIVAVL #LFC pic.twitter.com/I5WaUcc0hB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 1, 2025
