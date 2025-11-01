زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يليق بمصر.. والعرض المتحفي أبهر العالم

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان "عملاً عظيماً" وتنظيماً أكثر من رائع، حيث أشاد بمستوى الموسيقى والصوت والإضاءة والألحان التي قدمت خلال الحفل.

وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" إن هذا الحدث يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

وأضاف أن القطع الأثرية داخل المتحف "تتحدث عن نفسها" بفضل جمال العرض والتصميم المميز الذي يعكس عبقرية الحضارة المصرية القديمة.

وأشار عالم الآثار إلى أن تعليقات القادة والزعماء خلال الافتتاح عبرت عن انبهارهم الشديد بالتنظيم وروعة الحدث، مؤكداً أن الحفل "أثر في كل من شاهده".

وأضاف أن هذا الافتتاح قدم لمصر "دعاية عالمية غير مسبوقة" وترويجًا كبيرًا على كافة المستويات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.

وتابع حواس أن الحضور الواسع للقادة والزعماء من مختلف دول العالم يمثل رسالة قوية بأن مصر بلد الأمان والحضارة.

وأكد أن هذا الحدث سيسهم في جذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه تلقى تهاني من الوفود الدولية تقديراً للجهود المصرية في إنجاز هذا المشروع التاريخي.