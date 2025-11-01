اورنچ تغير اسم شبكتها إلى "مصري وافتخر" احتفالا بالمتحف المصري الكبير

كتبت- آية محمد:

غيرت شركة اورنچ مصر اسم شبكتها لجميع عملائها إلى "مصري وافتخر" (Egyptian and Proud)، وذلك تزامنًا مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وبحسب بيان الشركة اليوم، ظهر الاسم الجديد على شاشات هواتف عملاء اورنچ في مختلف أنحاء الجمهورية، في بادرة تهدف إلى مشاركة المصريين مشاعر الفخر بتاريخهم العظيم وحضارتهم العريقة، بالتزامن مع افتتاح أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم.