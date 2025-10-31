المتحف المصري الكبير يعيد فادية عبد الغني للظهور بعد غياب

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة الكبير فادية عبد الغني على المشاركة في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

ونشرت فادية عبد الغني صورة لها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ ظهرت وهي مرتدية الزي الفرعوني وكأنها ملكة فرعونية وكتبت: "صباح الخير يا مصر الجميلة بأهلك الجدعان لك السلام وعليك السلام يا أرض السلام".

ولاقت الصورة احتفاء من الجمهور بعودتها للظهور الإعلامي بعد غياب لفترة طويلة.

وحازت الصورة والتعليق على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "الفراعنة جمالهم ياخد العقل، الملكة الجميلة فوفا رع، الله عليكي يا فادية يا بنت مصر يا أصيلة هما الفراعنة حلوين قوي كده قمر يا فوفو، جمل زي فرعوني لحد الوقت ده، وكمان اللي مزينه الفنانة الجميلة المصرية الأصيلة، بسم الله ماشاء الله تبارك الرحمن منورة الدنيا كلها فنانتنا الجميلة القديرة، قمر يا بنت مصر الفنانه العظيمه فادية".

يذكر أن اخر مشاركات فادية عبد الغني الفنية كانت بمسلسل "جري الوحوش" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.



