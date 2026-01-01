مباريات الأمس
"6 شقيقات و3 أبناء".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة مرتضى منصور

كتب : مصراوي

04:56 ص 01/01/2026
تعد عائلة مرتضى منصور من أشهر العائلات الزملكاوية داخل مصر، التي تحظى بجماهيرية كبيرة من الجميع، خاصة من جانب جماهير نادي الزمالك.

والتصق اسم عائلة مرتضى منصور بنادي الزمالك، باعتباره واحدا من أبرز الأشخاص الذين تولوا رئاسة الفارس الأبيض، بالإضافة إلى عمل أبنائه أحمد وأمير لفترة كبيرة في مناصب مختلفة بالنادي.

أبرز المعلومات عن عائلة مرتضى منصور

ويبلغ منصور من العمر 73 عاما، فهو من مواليد يونيو عام 1952، في حي شبرا بالقاهرة.

ومرتضى منصور لديه 6 شقيقات: "سوسن، مديحة، وفاء، دعاء والتي رحلت عن عالمنا في 2024، أمال وسونيا".

وتولى مرتضى منصور رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك للمرة الأولى، في عام 2005 حتى أغسطس 2006، قبل أن يعود في 2015 ويستمر حتى 2022.

وبالحديث عن زوجة وأبناء مرتضى منصور، فإننا نجد أن زوجته، تدعى نجوى الديب وهى قليلة الظهور معه بشكل كبير.

ولدى مرتضى ثلاثة أبناء، وهم: "أحمد، أمير وأميرة".

وشغل أمير مرتضى منصور في وقت سابق، منصب المشرف على الكرة داخل نادي الزمالك، كما تواجد شقيقه أحمد لفترة كعضو مجلس إدارة للفارس الأبيض.

مرتضى منصور نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك عائلة مرتضى منصور زوجة مرتضى منصور

