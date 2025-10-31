كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن المكتسبات الاقتصادية المتوقع تحقيقها بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال "الفقي" لمصراوي، إن المتحف الكبير المنتظر افتتاحه خلال الساعات القادمة بحضور ملوك ورؤساء مختلف دول العالم، من المؤكد أنه سيحقق مكتسبات اقتصادية كبيرة من شأنها تسهم بشكل كبير في خفض عجز الموازنة وتسهيل طرق تسديد الدين العام وخفض نسبة البطالة وخلق فرص عمل للشباب.

وأوضح الفقي أن المتحف الكبير سيلعب دورًا كبيرًا في تنشيط السياحة حيث أنه سيجذب ما بين مليون ونصف مليون زائر وقد يرتفع إلى 5 ملايين زائر خلال السنوات المقبلة و بحسب تقدير فيتش بلغ عدد السائحين العام الماضي نحو 16.5 مليون سائح قبل الافتتاح حققوا دخل 15.7 مليار دولار للدولة.

وتابع: "من المتوقع أن ترتفع الحصيلة إلى نحو 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بنهاية 2025-2026 بعد افتتاح المتحف المصري الكبير".

وأشار الفقي إلى أن المستهدف من السياحة بحلول 2030 جذب 30 مليون سائح مؤكدًا أنه بعد افتتاح المتحف الكبير وفتح مطار سنفنكس الأمر لم يعد مستحيل بل من السهل للغاية حيث يسهم المطار في تستهيل حركة السائح من المتحف لمدينة العالمين التي تعد إحدى منارات البحر المتوسط وفي هذه الحالة من المؤكد أن مصروفاته خلال جولته السياحية سترتفع من 1000 دولار لـ 2000 دولار" وفي الحالة دي نقدر نقول ان المتحف حقق 60 مليار دولار من إيراد السياحة".

وعن مدى جاهزية الغرف الفندقية لاستقبال 30 مليون سائح، قال الفقي إن الدولة راعت ذلك تمام وأطلقت قبل عامين مبادرة تمويلية للعاملين في القطاع السياحي تتيح الحصول على قروض بفائدة 12% فقط، أي بنصف سعر الفائدة في السوق المصرفي وقتها.

واستكمل: وساهمت المبادرة في زيادة الطاقة الفندقية من 250 ألف غرفة قبل ثلاث سنوات والتي كانت تكفي لاستيعاب نحو 15 مليون سائح إلى 500 ألف غرفة متوقعة خلال السنوات المقبلة، بما يسمح باستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

