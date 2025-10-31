كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتعليق الأعلام الوطنية ولافتات الترحيب بالدول الضيوف على الطرق والمحاور والمسارات المرورية المؤدية إلى المتحف، بما يُضفي مظهرًا جماليًا وحضاريًا يليق بعظمة الحدث العالمي.

وأكد المحافظ، بحسب بيان، الجمعة، أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتوحيد الشكل البصري والتنسيق الحضاري بمحيط المتحف، بما يشمل رفع كفاءة الشوارع والميادين وتزيينها بعناصر فنية وزخرفية تعكس روح الحضارة المصرية العريقة وترحّب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وشدّد المهندس عادل النجار على ضرورة سرعة الانتهاء من جميع اللمسات التجميلية النهائية، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، بما يتكامل مع جهود الدولة في إظهار محافظة الجيزة في أبهى صورة خلال هذا الحدث التاريخي الكبير.