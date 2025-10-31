تامر عاشور يتفاعل مع تريند "المتحف الكبير"..ويعلق: "مصر قلب العالم"

شارك المطرب تامر عاشور، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بتريند المتحف المصري الكبير.

ونشر عاشور، فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مصر أم الدنيا وقلب العالم، عايز أقولك اني بحبك - طفولتي وشبابي ملهمش قيمة من غير العيشة فيكي وسط أهلي وناسي بحلاوتك ومرك "مصر".

وأَضاف: "يا رب بارك في الحدث العظيم العالمي اللي هيتم بمشيئة الله كمان يومين وسط أنظار العالم وأرفع قدر بلدي لأعلى مكانة".

يذكر أن، تامر عاشور يستعد لاحياء حفل غنائي مع الفنان آدم بفعاليات موسم الكويت الغنائي في نسخته الثالثة يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر المقبل على مسرح الأرينا كويت.