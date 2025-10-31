أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، في إطار استعداد الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025 والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للظهور بالشكل المميز امام ضيوف مصر من مختلف دول العالم خلال الاحتفال بهذا الحدث العالمي.

وتابع الوزير الانتهاء من أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، والتي تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتكثيف اللوحات الإرشادية مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارة وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية ، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكروباصات بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير.

كما شملت أعمال جاهزية الطريق الدائري صيانة ورفع الكفاءة الشاملة للطريق وخاصة بالقطاع من مطار القاهرة مرور بالقاهرة الجديدة والمعادي وتقاطع طريق الفيوم ووصولا الى محطه المتحف المصري الكبير بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة المسطحات المعيبة من طبقات الاسفلت واستعدال المناسيب وكذلك صيانة شاملة لمحور المريوطية ، و صيانة ودهانات جميع الحواجز الخرسانية والهاند ريل والأرصفة بجميع القطاعات والانتهاء من أعمال تخطيط الحارات المرورية ودهان ورفع كفاءة أعمدة الإنارة.

كما حرصت الهيئة علي تسارع معدلات تنفيذ محطات المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى تقاطع الفيوم بطول 57 كم بعدد 21 محطة من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة وتم الاطمئنان على الانتهاء من الواجهات الخارجية لمحطات المرحلة الثانية وخاصة المحطات المحيطة بالمتحف بالإضافة الى تشطيب الرصف الاسفلتي والخراساني في نطاقها وحيث تتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع عدد 3 محطات بمحور المريوطية هي الهرم - الملك فيصل - ترسا وكذلك محطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) وتم الاطلاع خلال الجولة على كيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة اسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمون من والى الطريق الدائري وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاه او الانفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي بالاضافة الى استعراض اماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الالكترونية للأتوبيس.

كما قام الفريق مهندس كامل الوزير بالاطمئنان على الانتهاء من التشطيبات الخارجية لمحطات الخط الرابع للمترو الواقعة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهى محطات (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات) بالإضافة الى الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بنسبة ١٠٠% .

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والتي تمتد بطول ١٩ كم وعدد ١٧ محطة (١٦ نفقية – ١ سطحية) ، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 48% حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة ٤ ماكينات حفر نفقي (٢ ماكينة لكل اتجاه) والذي تم الإنتهاء منهم بنسبة ٦٥%.

