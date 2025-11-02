بالصور- 10 نجوم تألقوا في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

"تتويج لمسيرتي".. أول تعليق من شريهان على مشاركتها في افتتاح المتحف الكبير

شهد افتتاح المتحف المصري الذي أقيم مساء السبت، أمسية تابعها الملايين حول العالم، في حدث تاريخي هو الأبرز في العقد الأخير بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، ونخبة نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وسط تغطية إعلامية عالمية.

وشهدت الحفل فقرات متنوعة بمشاركة عدد من النجوم من بينهم، كريم عبد العزيز ومنى زكي بالأداء الصوتي، كما شارك بالغناء المطرب النوبي أحمد إسماعيل.

وحضر بالزي الفرعوني عدد من النجوم من بينهم شريهان وأحمد غزي، أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، هدى المفتي، فاطمة سعيد وحنين الشاطر.

كما تم تقديم المقطوعة الموسيقية "أنا المصري" للملحن الكبير سيد درويش، بتوزيع موسيقي جديد، وذلك في بداية الحفل.

ووضع التوزيع الموسيقي الجديد للمقطوعة الشهيرة، الموزع والمايسترو الكبير ناير ناجي.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

اقرأ أيضا:

منى زكي وهدى المفتي ومالك وغزي.. تعرف على النجوم المشاركين في افتتاحية المتحف المصري الكبير

بهذه الكلمات.. عبد الرحمن ظاظا يودع فريق عمل مسلسل "ابن النادي"