تواصل محافظة الجيزة جهودها المكثفة لوضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الحدث العالمي المنتظر بافتتاح المتحف المصري الكبير

وقام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولات ميدانية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة الشاملة للطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف، ومسارات الحركة للدول الضيوف والمشاركين، ومحيط الفنادق للوقوف على جاهزية المشروعات على أرض الواقع ورصد أي ملاحظات يمكن تلافيها.

وشملت جولة المحافظ طرق الإسكندرية الصحراوي، والفيوم والسياحي، ومحيط مطار سفنكس، الطريق الدائري بنطاق أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وجنوب الجيزة، إلى جانب شوارع المنصورية، وأحمد عرابي، والنيل السياحي، ومحور الفريق كمال عامر، وشارع الهرم.

وأكد المهندس عادل النجار على تواجد فرق العمل المكلفة على مدار اليوم مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام الأداء وتحقيق الانضباط بالشوارع والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة أعمال النظافة العامة والتشجير والإنارة والدهانات لتحقيق التكامل في الصورة الجمالية والحضارية للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الظهور بالشكل الحضاري اللائق الذي يعكس مكانة محافظة الجيزة كواجهة مشرفة أمام ضيوف مصر وزوار المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الحدث يمثل فخرًا لكل مصري وواجهة عالمية تُجسد عظمة التاريخ المصري القديم وتطور الحاضر.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية في حالة جاهزية كاملة، ويتم العمل بتنسيق متكامل بين المديريات والهيئات والجهات المعنية لضمان انتظام الحركة المرورية وتحقيق السيولة أمام الزائرين، بما يتواكب مع حجم وقيمة الحدث العالمي المنتظر.