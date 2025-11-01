إعلان

أهالي بني سويف يتابعون حفل افتتاح المتحف الكبير في الشوارع -صور

كتب : حمدي سليمان

08:55 م 01/11/2025
بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت مدن وقرى محافظة بني سويف، تجمعات كبيرة من الأهالي أمام شاشات العرض العملاقة التي خصصتها المحافظة في الميادين والساحات العامة، لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، في أجواء سادها الفخر بهذا الحدث التاريخي الذي ينتظره المصريون.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالمشاركة في لحظات الافتتاح، مؤكدين أن المتحف يُعد إنجازًا حضاريًا يعكس عظمة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، ويؤكد ريادتها في الحفاظ على تراثها وتقديمه للعالم بصورة تليق بمكانتها.

يذكر أن محافظة بني سويف خصصت 11 شاشة عرض بمختلف المدن والمراكز لتمكين المواطنين من متابعة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم لعرض الآثار الفرعونية.

بني سويف المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير

