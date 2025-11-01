أحمد عز: المتحف المصري الكبير مشروع أيقوني بالنسبة للوطن

قال رجل الأعمال، أحمد عز، صاحب شركة حديد عز، إن المتحف المصري الكبير، مشروع أيقوني بالنسبة للوطن.

وأضاف "عز"، خلال مؤتمر صحفي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم: "أرى أن بث هذا المشروع بالنسبة لي، هو إعادة بث للحضارة المصرية القديمة، وتراثنا لكل مصري بالأساس قبل ما يكون للعالم، نحن نستدعي حضارتنا، نؤكد أننا كنا هنا، أنشأنا هذه الحضارة التي كانت متقدمة، وإذا فعلنا هذا من 7 آلاف سنة، نحن الآن قادرون على استعادة، وأرى أننا قادرون، نرى تحديثًا في كل المجالات.

وتابع أحمد عز: "في الوقت اللي بدأت الحدود ترتفع أمام حرية التجارة، مصر تفتح الأبواب والقاعات أمام 100 ألف قطعة أثرية متفردة، أهلًا بكم في مصر شهود على هذه الحضارة التي كانت موجودة منذ 7 آلاف سنة.

وواصل: هناك 10 آلاف عامل من حديد عز، كانوا وهم زملاء لي، كنا المورد الأساسي للحديد، نحن شركاء، بمعنى أننا نورد لأساس بنائي مهم جدًا لكل المشروعات، ولدينا زملاء كثر في هذه الصناعة ونفتخر أننا كنا المورد الرئيسي لهذا المشروع.

