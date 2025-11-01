أروى جودة عن حفل افتتاح المتحف الكبير: "فخورة اني مصرية" (صور)

أشادت الفنانة أروى جودة، بما تم انجازه في المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنها فخورة كونها مصرية.

ونشرت أروى، صورا لها من داخل المتحف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: ""شكراً فخامة الرئيس لحبك، حفاظك على إحياءك مرة أخرى لمجد الحضارة المصرية.. فخورة اني مصرية".

وتابعت: "فخورة جدا بكوني أحد أحفاد هذه الحضارة العظيمة.. ويشرفني أن تتاح لي الفرصة للقيام بهذا التصوير في المتحف المصري الكبير أثناء بنائه".

وأضافت: "حضارة ساحرة، تشعر أمامها أنك صغير جدا.. أتمنى لو كنت أعرف أيا من أسرارهم".

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.