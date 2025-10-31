رئيس حي الهرم يكشف لمصراوي آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف الكبير

أكد المهندس طه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، أن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير نابعة من رؤية حكومية التي تهدف إلى إقامة صرح ثقافي عالمي يضم أكبر مجموعة من الآثار لحضارة واحدة في العالم.

وأضاف رئيس حي الهرم في تصريحات لمصراوي، أن الحي استعد لهذا الحدث العالمي من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف بالكامل، بما في ذلك أعمال الرصف وتركيب البلدورات والإنترلوك وإنشاء شبكة إنارة وزراعة الأشجار والنباتات، ما أسهم في تغيير واجهة المنطقة بشكل كامل استعدادًا للحدث الكبير.

وأوضح، أن محاور المريوطية والمنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوي والفيوم والطريق الدائري شهدت أعمال تطوير شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية عملت بروح الفريق الواحد لإنجاز المشروع في أبهى صورة تعكس مكانة مصر أمام العالم.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد مساء غدٍ السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفداً رسمياً، من بينهم ( ٣٩ ) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.