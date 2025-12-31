إعلان

مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة

كتب : أحمد العش

03:56 م 31/12/2025

مترو الأنفاق

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT المعروف بقطار العاصمة، عن اتخاذ إجراءات تشغيلية استثنائية اليوم الأربعاء، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2026.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزارة النقل وبإشراف الهيئة القومية للأنفاق، بهدف تسهيل حركة التنقل وضمان انسيابيتها خلال فعاليات الاحتفالات.

وقررت الشركة، مد ساعات تشغيل القطار الكهربائي الخفيفبين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة حتى الساعة 2 صباحًا، كما تقرر تعديل فترات التقاطر لتصبح كل 10 دقائق بدءًا من الساعة 11 مساءً، على أن تكون آخر رحلة من كلا المحطتين في تمام الساعة 2 صباحًا.

وتم تمديد ساعات التشغيل بالنسبة للخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، مع تعديل فترات التقاطر اعتبارًا من الساعة 1 صباحًا، كالتالي: (من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات: قطار كل 10 دقائق - من محطتي محور روض الفرج وجامعة القاهرة إلى محطة الكيت كات: قطار كل 20 دقيقة).

وأوضحت الشركة، أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى مناطق الاحتفالات وضمان عودتهم بأمان في الساعات المتأخرة من الليل.

وأكدت الشركة الفرنسية، أن هذه المواعيد الاستثنائية تتعلق فقط باليوم بمناسبة رأس السنة، على أن تعود مواعيد التشغيل الطبيعية والمعتادة لكافة الخطوط ابتداءً من صباح يوم غدٍ الخميس 1 يناير 2026.

مترو الأنفاق مد ساعات تشغيل المترو قطار العاصمة رأس السنة

