15 شاشة عرض بالمنيا لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير.. إليك أماكنها

المنيا - جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا عن أماكن وضع عدد من الشاشات العملاقة، والتي بلغ عددها 15 شاشة، لنقل فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته اليوم السبت، بحضور عدد من رؤساء وملوك الدول المختلفة.

وحددت المحافظة مجموعة من الميادين والساحات لعرض فعاليات الافتتاح، وجاءت كالتالي:

مدينة المنيا: ميدان النيل أمام مستشفى الأورام، ميدان بالاس، المتحف الآتوني.

مركز أبوقرقاص: شارع الجمهورية أمام نادي ناصر الفكرية.

مركز ملوي: ميدان الثانوية بنات، ميدان الجيش.

مركز ديرمواس: ميدان النصب التذكاري، طريق مصر–أسوان الزراعي، ميدان الإدارة التعليمية (تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الجيش).

مركز سمالوط: ميدان المستشفى النموذجي بجوار موقف منقطين.

مركز مطاي: ميدان نفرتيتي "ميدان المحطة" شرق الترعة الإبراهيمية.

مركز العدوة: ميدان نفرتيتي.

مركز بني مزار: ميدان جدة مول، موقف صندفا، كوبري المشاة، ميدان الكنيسة شرق المدينة.

مركز مغاغة: ميدان المطرانية.