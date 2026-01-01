إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:50 ص 01/01/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب واصل في مصر خسائره وانخفض بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6653 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5820 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4988 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3880 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2772 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 206883 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 46560 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 4333 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

