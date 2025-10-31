شباب المصريين بالخارج: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين، أن الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حولت حلم افتتاح المتحف الكبير إلى حقيقة وواقع ملموس.

وقال رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولي إنجاز الأعمال بالمتحف المصري الكبير، اهتمامًا غير مسبوق منذ اللحظة الأولى، لجعل الثقافة والسياحة محورين أساسيين في بناء "قوة مصر الناعمة الجديدة".

وأوضح أن المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، حيث يقدم تجربة حضارية شاملة تروى قصة الإنسان المصرى عبر العصور، مؤكدا أن اختيار موقعه على مقربة من الأهرامات يجسد عبقرية التخطيط المكانى وروح التواصل الحضاري.

وأشار حسين، إلى أن المتحف المصري الكبير رسالة فخر لكل مصري، ودليل على أن الدولة المصرية قادرة على صناعة المستقبل كما صنعت التاريخ لافتا إلي أن افتتاح المتحف الكبير سيكون لحظة تاريخية تتجسد فيها هوية مصر الحضارية، ورسالة من الشعب المصري إلى العالم مفادها: نحن نصنع السلام بالإبداع، ونبني المستقبل بالإرادة والعلم.

