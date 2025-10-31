إعلان

شباب المصريين بالخارج: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية

كتب : نشأت علي

01:30 ص 31/10/2025

النائب الدكتور محمود حسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين، أن الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حولت حلم افتتاح المتحف الكبير إلى حقيقة وواقع ملموس.

وقال رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولي إنجاز الأعمال بالمتحف المصري الكبير، اهتمامًا غير مسبوق منذ اللحظة الأولى، لجعل الثقافة والسياحة محورين أساسيين في بناء "قوة مصر الناعمة الجديدة".

وأوضح أن المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، حيث يقدم تجربة حضارية شاملة تروى قصة الإنسان المصرى عبر العصور، مؤكدا أن اختيار موقعه على مقربة من الأهرامات يجسد عبقرية التخطيط المكانى وروح التواصل الحضاري.

وأشار حسين، إلى أن المتحف المصري الكبير رسالة فخر لكل مصري، ودليل على أن الدولة المصرية قادرة على صناعة المستقبل كما صنعت التاريخ لافتا إلي أن افتتاح المتحف الكبير سيكون لحظة تاريخية تتجسد فيها هوية مصر الحضارية، ورسالة من الشعب المصري إلى العالم مفادها: نحن نصنع السلام بالإبداع، ونبني المستقبل بالإرادة والعلم.

اقرأ أيضا:

"أصعب عملية إنقاذ أثري في تاريخ مصر".. زاهي حواس يعلق على نقل تمثال رمسيس الثاني

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

تفاصيل بروفات حفل افتتاح المتحف الكبير.. توت عنخ آمون يحلق في سماء الأهرامات -(صور)

مركز معلومات مجلس الوزراء: أوراسكوم حولت الأهرامات من الفوضى إلى العالمية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب محمود حسين اتحاد شباب المصريين بالخارج المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف الكبير لحظة تاريخية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة