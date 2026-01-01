"فأل حسن".. ماذا يفعل منتخب الجزائر بأمم أفريقيا عندما يحقق العلامة الكاملة

اختتمت منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب أمس الأربعاء الموافق 31 ديسمبر الجاري.

وضمن 16 منتخبا التأهل إلى الدور المقبل من البطولة "دور ال 16"، المقرر انطلاقه بداية من يوم السبت المقبل 3 يناير حتى يوم الثلاثاء.

جدول ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا:

المجموعة الأولى

1- المغرب، 3 مباريات، 7 نقاط

2- مالي، 3 مباريات، 3 نقاط

3- جزر القمر، 3 مباريات، نقطتين

4- زامبيا، 3 مباريات، نقطتين

المجموعة الثانية

1- مصر، 3 مباريات، 7 نقاط

2- جنوب أفريقيا، 3 مباريات، 6 نقاط

3- أنجولا، 3 مباريات، نقطتين

4- زيمبابوي، 3 مباريات، نقطة وحيدة

المجموعة الثالثة

1- نيجيريا، 3 مباريات، 9 نقاط

2- تونس، 3 مباريات، 4 نقاط

3- تنزانيا، 3 مباريات، نقطتين

4- أوغندا، 3 مباريات، نقطة وحيدة

المجموعة الرابعة

1- السنغال، 3 مباريات، 7 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية، 3 مباريات، 7 مباريات

3- بنين، 3 مباريات، 3 نقاط

4- بوتسوانا، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

المجموعة الخامسة

1- الجزائر، 3 مباريات، 9 نقاط

2- بوركينا فاسو، 3 مباريات، 6 نقاط

3- السودان، 3 مباريات، 3 نقاط

4- غينيا الاستوائية، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار، 3 مباريات، 7 نقاط

2- الكاميرون، 3 مباريات، 7 نقاط

3- موزمبيق، 3 مباريات، 3 نقاط

4- الجابون، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

