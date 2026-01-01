مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

"بعد نهاية الجولة الثالثة".. ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

12:46 ص 01/01/2026 تعديل في 12:51 ص
  • عرض 20 صورة
    لقطات مثيرة بالجولة الأولي في أمم أفريقيا
    هدافين كأس أمم أفريقيا (3)
    بطولة كأس أمم أفريقيا 2025
    هدافين كأس أمم أفريقيا (2)
    هدافين كأس أمم أفريقيا (1)
    حفل افتتاح أمم أفريقيا
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (1)
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (2)
    منتخب مصر (3) (1)
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (4) (1)

اختتمت منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب أمس الأربعاء الموافق 31 ديسمبر الجاري.

وضمن 16 منتخبا التأهل إلى الدور المقبل من البطولة "دور ال 16"، المقرر انطلاقه بداية من يوم السبت المقبل 3 يناير حتى يوم الثلاثاء.

جدول ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا:

المجموعة الأولى

1- المغرب، 3 مباريات، 7 نقاط

2- مالي، 3 مباريات، 3 نقاط

3- جزر القمر، 3 مباريات، نقطتين

4- زامبيا، 3 مباريات، نقطتين

المجموعة الثانية

1- مصر، 3 مباريات، 7 نقاط

2- جنوب أفريقيا، 3 مباريات، 6 نقاط

3- أنجولا، 3 مباريات، نقطتين

4- زيمبابوي، 3 مباريات، نقطة وحيدة

المجموعة الثالثة

1- نيجيريا، 3 مباريات، 9 نقاط

2- تونس، 3 مباريات، 4 نقاط

3- تنزانيا، 3 مباريات، نقطتين

4- أوغندا، 3 مباريات، نقطة وحيدة

المجموعة الرابعة

1- السنغال، 3 مباريات، 7 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية، 3 مباريات، 7 مباريات

3- بنين، 3 مباريات، 3 نقاط

4- بوتسوانا، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

المجموعة الخامسة

1- الجزائر، 3 مباريات، 9 نقاط

2- بوركينا فاسو، 3 مباريات، 6 نقاط

3- السودان، 3 مباريات، 3 نقاط

4- غينيا الاستوائية، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار، 3 مباريات، 7 نقاط

2- الكاميرون، 3 مباريات، 7 نقاط

3- موزمبيق، 3 مباريات، 3 نقاط

4- الجابون، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

أقرأ أيضًا:

بعد ختام دور المجموعات.. كم بلغ الحضور الجماهيري بالجولة الثالثة في أمم أفريقيا؟

"بينهم مصر وبنين".. مواعيد مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر منتخب الجزائر مجموعات أمم أفريقيا

