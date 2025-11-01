محمد شبانة: افتتاح المتحف المصري الجديد إنجاز حضاري غير مسبوق

أشاد النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين، بافتتاح المتحف المصري الجديد، معتبرًا هذا الحدث التاريخي إنجازًا وطنيًا يعكس عظمة الحضارة المصرية وريادتها على مر العصور، ويؤكد نجاح الدولة في استعادة دورها الريادي على الساحة الثقافية والسياحية العالمية.

وقال "شبانة"، في بيان اليوم، إن افتتاح المتحف يأتي تتويجًا لرؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بقطاعي الثقافة والسياحة والحفاظ على التراث المصري الفريد، مشيرًا إلى أن المتحف يُعد أحد أكبر وأهم الصروح الحضارية في العالم، وواجهة مشرفة لمصر أمام ملايين الزوار من مختلف الدول.

وأضاف أن تصميم المتحف وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير العالمية يعكس مدى اهتمام الدولة بالجمع بين الأصالة والتطور، من خلال عرض كنوز الحضارة المصرية القديمة في إطار عصري يجذب الأجيال الجديدة ويعزز الانتماء الوطني.

ووجّه تحية تقدير إلى جميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومي من مهندسين وعلماء آثار وعمال، على ما بذلوه من جهد وإخلاص لإخراج هذا الصرح بالشكل الذي يليق بمكانة مصر التاريخية.

وتابع: "افتتاح المتحف المصري الجديد ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو رسالة حضارية من مصر إلى العالم تؤكد أننا نكتب فصلًا جديدًا من الإبداع والريادة، ونواصل الحفاظ على تراثنا العظيم بكل فخر واعتزاز".

واختتم عضو مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الجديد يمثل رسالة سلام وحضارة من مصر إلى العالم، ويجسد قوة الدولة المصرية وإرادتها في البناء والتطوير.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه

ننشر ضوابط إصدار تراخيص الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تعرضت توربينات سد النهضة لخلل؟.. خبير يكشف