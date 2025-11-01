شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم عددا من الفنانين أثناء متابعتهم لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير والذي أقيم السبت 1 نوفمبر، وشهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم.

وظهرت الفنانة لبلبة في الفيديو وهي ترقص وتطلق الزغاريد فرحا بافتتاح المتحف المصري الكبير، أثناء مشاهدتها للحفل وهي تتواجد مع نجوم الفن في أمريكا لحضور المهرجان المصري الأمريكي في نيويورك، وظل صوت إلهام شاهين والنجمة ليلى علوي يردد: تحيا مصر.

وكان من بين الحضور أيضا الفنان الكبير أحمد بدير، والفنان هاني رمزي.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تم نقلها على الهواء مباشرة، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بعضهم ظهر في الحفل والبعض الآخر جاءت مشاركته بتعليق صوتي فقط، وهم: شريهان، كريم عبدالعزيز، منى زكي، المايسترو ناير ناجي، الملحن هشام نزيه، سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، هدى المفتي، أحمد غزي، المطرب المصري النوبي أحمد إسماعيل، السوبرانو فاطمة سعيد، حنين الشاطر والمنشد إيهاب يونس.