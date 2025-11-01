قنا تنتهي من استعداداتها لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

انتهت محافظة قنا من استعداداتها لتجهيز عدد من الشاشات العملاقة في الميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات الحفل التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر انطلاقه مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن تجهيز الشاشات يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك المواطنين في هذا الحدث العالمي، الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ويبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعم السياحة والحفاظ على التراث الإنساني.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحديد مواقع الشاشات في الميادين الحيوية بكل مدينة، وجاءت كالتالي:

- مدينة قنا: ميدان ديوان عام المحافظة، ميدان الساعة، ميدان المحطة.

- مدينة نقادة: ميدان الساعة.

- مدينة نجع حمادي: ميدان العروسة.

- مدينة دشنا: شارع طراد النيل أمام هندسة كهرباء دشنا.

- مدينة قوص: ميدان العمري.

- مدينة قفط: المنطقة المجاورة لمجلس المدينة.

- مدينة أبوتشت: ميدان المحطة.

- مدينة فرشوط: شارع الجمهورية أمام الوحدة المحلية.

وأوضح محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين مواقع العرض وتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل فخرًا لكل مصري، ويعد رسالة حضارية للعالم أجمع تؤكد مكانة مصر التاريخية ودورها الرائد في صون إرثها الثقافي والإنساني.