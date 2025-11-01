المتحدة: ما تحقق اليوم رسالة إنسانية وحضارية من مصر إلى العالم

أعربت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن فخرها واعتزازها البالغ بالنجاح المبهر الذي حققته فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وتوجهت الشركة المتحدة في بيان لها بخالص التقدير والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه اللامحدود وإرادته السياسية القوية المستنيرة التي جعلت من هذا المشروع العملاق واقعًا ملموسًا، فقد كان اهتمامه بالحفاظ على الهوية الوطنية، وبناء مؤسسات ثقافية عالمية، ودعمه الدائم لملفات الثقافة والفن والإعلام، هو الركيزة الأساسية التي انطلقت منها كل هذه الإنجازات العظيمة.

وأكّدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ ما تحقق في هذا اليوم ليس مجرد احتفال بافتتاح متحف، بل هو رسالة إنسانية وحضارية من مصر إلى العالم، تجسد كيف تصون الدولة المصرية تراثها العظيم وتقدمه للأجيال القادمة في أبهى صورة، بما يليق بتاريخها ومكانتها.

وأشادت الشركة كذلك بالجهود المخلصة التي بذلها جميع القائمين على تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، من مهندسين ومصممين وفنيين وعمال، الذين قدموا مثالا مشرفا لما يمكن أن يحققه أبناء مصر عندما تتوافر الإرادة والعزيمة والرؤية الواضحة.

كما توجهت الشركة المتحدة بالتحية والتقدير والاعتزاز للجنود المجهولين الذين عملوا خلف الكواليس في صمت، سواء في مجالات الإنتاج أو الإخراج أو الإعداد أو الدعم الفني، والذين ساهموا في إبراز الصورة الحضارية المشرقة لمصر أمام العالم، مجسدين أسمى معاني الوطنية والانتماء.

