طارق نور: افتتاح المصري الكبير فخر لكل مصري ورسالة سلام

أكد الإعلامي طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مثلت "فخراً كبيراً لكل المصريين"، مشيراً إلى أن مشاعر السعادة والاعتزاز بالتاريخ غمرت الشعب منذ بداية اليوم.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، شدد طارق نور على أن فرحة المصريين بالحدث التاريخي لا يمكن أن تنسيهم ما يحدث في فلسطين. قائلًا: "مهما كانت الفرحة، لن ننسى ما يعانيه أهلنا وأطفال غزة، فالخلود لا يُبنى إلا على السلام".

وأضاف نور، أن الرسالة الأسمى من هذا الافتتاح هي أن "مصر تقول السلام للعالم أجمع"، وستظل دائماً بلد الحضارة والإنسانية. وتابع مؤكداً: "كانت وحشانا الفرحة، والإحساس النهاردة مختلف.. إحساس بالانتماء الحقيقي لماضينا وحضارتنا المصرية العريقة".

واختتم رئيس "المتحدة" حديثه بالتأكيد على أن فرحة الشعب المصري تعكس اعتزازاً بالانتماء والأصل، وأن رسالة المتحف تؤكد أن "مصر تريد السلام للإنسانية كلها".