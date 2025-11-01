إعلان

الآلاف يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في ميادين الأقصر -صور

كتب : محمد محروس

07:58 م 01/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الآلاف يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في ميادين الأقصر (4)
  • عرض 5 صورة
    الآلاف يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في ميادين الأقصر (3)
  • عرض 5 صورة
    الآلاف يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في ميادين الأقصر (2)
  • عرض 5 صورة
    الآلاف يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في ميادين الأقصر (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر – محمد محروس:

شهدت ميادين محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، أجواءً احتفالية مبهرة مع متابعة آلاف المواطنين والسائحين لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات عرض عملاقة جرى تجهيزها في عدد من الميادين الرئيسية، وسط حضور رسمي وشعبي واسع تقدمه الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر.

وأقامت المحافظة شاشات ضخمة في ساحة أبوالحجاج خلف معبد الأقصر وميدان صلاح الدين، حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين لمتابعة الحدث العالمي الذي طال انتظاره، وسط أجواء من الفخر والفرح.

وحرصت الأجهزة التنفيذية على تجهيز الميادين بمقاعد مريحة وفرش سجاد أحمر وإضاءة احتفالية مميزة، بالإضافة إلى عروض الليزر التي أضفت طابعًا جماليًا خاصًا على المشهد، في ظل تنظيم محكم لضمان راحة الزوار وسهولة المتابعة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على مشاركة مواطنيها وزوارها في هذا الحدث التاريخي الذي يُعد من أبرز إنجازات مصر في القرن الحادي والعشرين، تأكيدًا على مكانة الأقصر كعاصمة للحضارة والتاريخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الآلاف يتابعون حفل افتتاح المتحف ميادين الأقصر ميادين محافظة الأقصر المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن