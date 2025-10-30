شاشات عملاقة في ميادين شرم الشيخ لنقل حفل افتتاح المتحف الكبير (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تزينت مدينة شرم الشيخ بـ 10 شاشات عرض عملاقة في الميادين الرئيسية والمناطق السياحية، استعدادًا لبث مراسم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لإتاحة الفرصة للسائحين والمواطنين لمتابعة الحدث.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميم المشاركة الشعبية في الفعاليات الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف هو الحدث الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين، ويمثل تجسيدًا حقيقيًا لقوة مصر الناعمة.

وأوضح المحافظ أن الشاشات تم توزيعها في مناطق حيوية تشمل السوق القديم، وخليج نعمة، وسوهو سكوير، وأمام مطار شرم الشيخ الدولي، وشارع السلام، والمسرح الروماني، بالإضافة إلى الشاشات داخل الفنادق الكبرى، مؤكدًا أنه يجري العمل على توفير شاشات في باقي مدن المحافظة.

وأضاف أن هذه المبادرة تربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر، وتمثل امتدادًا لجهود الدولة في دعم التكامل بين السياحة والثقافة، بما يعكس مكانة شرم الشيخ كواجهة مشرفة لمصر أمام العالم.