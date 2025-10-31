أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: "العالم كله هيتكلم عن مصر بكرة"

أجرى الإعلامي أحمد موسى، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على صفحته عبر "فيسبوك"، عصر الجمعة، من أمام المتحف المصري الكبير، لمتابعة آخر الاستعدادات قبل افتتاحه رسميا غدا.

وخلال البث، استعرض موسى الأجواء في محيط المتحف، مشيرًا إلى أن حركة المرور تسير بانسيابية تامة، وأن الشوارع والطرق المحيطة بالمتحف تتميز بالنظافة والتنظيم الكامل استعدادًا للحدث العالمي المرتقب.

وأكد الإعلامي أحمد موسي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أهم حدث في القرن الحادي والعشرين، قائلًا: "بكرة العالم كله مشغول بمصر... العالم هيشوف التاريخ الحقيقي بعينه."

وأضاف أن هذا الافتتاح سيعكس للعالم عظمة الحضارة المصرية القديمة، وما وصلت إليه الدولة المصرية من تقدم وتنظيم واستقرار يجعلها محط أنظار الجميع.

