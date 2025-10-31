بهذه الطريقة.. ويزو تتفاعل مع تريند "المتحف الكبير"

شاركت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بتريند المتحف المصري الكبير.

ونشرت ويزو، صورتها بالزي الفرعوني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا ترى لو كنت عايشة في العصر الفرعوني .. كانوا هينطقوا ويزو دي إزاي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملكة ويزو، ولعي الدنيا يا ويزو، ايه العسل ده".

وكانت آخر مشاركات ويزو بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، ويزو تشارك بأكثر من عمل فني من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "كابتن جاك" بطولة الفنان محمد ثروت، تأليف عمرو الطاروطي، إخراج شادي علي.