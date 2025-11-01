حسين فهمي: "المتحف صرح حضاري يجسد عظمة تاريخ مصر وثراء حضارتها"

تفاعل الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يقام مساء اليوم السبت.

وكتب حسين فهمي، عبر حسابه على إنستجرام: "أتقدم بخالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري الذي يجسد عظمة تاريخ مصر وثراء حضارتها الإنسانية عبر العصور".

وأوضح فهمي: "إن هذا الافتتاح يعد لحظة فخر لكل مصري، وواجهة مشرّفة لمكانة مصر الثقافية على مستوى العالم".

وأضاف: "ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أُثمن الجهود المخلصة لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم، مع الإشادة الخاصة بجهود وزير الثقافة الأسبق فارق حسني الذي وضع حجر الأساس لهذا المتحف العظيم.. فخر لمصر، وفخر لكل مصري".

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.