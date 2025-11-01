الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تصوير - حازم جودة:

في مشهد وطني يعكس اعتزاز المصريين بحضارتهم العريقة، تابع مواطنى الإسكندرية، اليوم السبت، بكل فخر واعتزاز فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأتاحت محافظة الإسكندرية للمواطنين متابعة هذا الحدث التاريخي من خلال 204 شاشة عرض عملاقة تم توزيعها في ٢٤ موقعًا حيويًا بمختلف ميادين وشوارع المحافظة، من بينها محطة الرمل، ميدان المنشية، والكورنيش، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر البهجة والفخر الوطني.

وفتحت مكتبة الإسكندرية أبوابها أمام الجمهور من ساحة الحضارات (البلازا) لتمكين الزوار من متابعة فعاليات الافتتاح من قلب هذا الصرح الثقافي العالمي.

وقدمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية دعمًا واسعًا لفعاليات المتابعة الجماهيرية من خلال تجهيز شاشات عرض وتلفزيونات في 50 مركز شباب و129 هيئة رياضية تشمل الأندية الشعبية وأندية الشركات والأندية الكبرى، بما يتيح أكبر قدر من المشاركة للمواطنين في هذا الحدث العالمي.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا اليوم التاريخي الذي يُسطر صفحة جديدة في سجل إنجازات الدولة المصرية، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية وإنسانية خالدة من مصر إلى العالم.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن مشاركة المواطنين في متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير من مختلف الميادين تعكس الوعي الوطني وروح الانتماء التي يتحلى بها الشعب المصري.

وأشار إلى أن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادًا لمسيرة النجاحات المتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته نحو بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ مكانة مصر بين الأمم.