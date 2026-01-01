3 قتلى بغارات أمريكية جديدة على قوارب لـ"تهريب المخدرات"

قالت شبكة "سي إن إن"، إن شن الجيش الأمريكي هجوما يوم الثلاثاء، على ما وصفه بـ "قافلة" مكونة من ثلاثة قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في "المياه الدولية"،

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص، في تصعيد جديد للإجراءات الأمريكية ضد المهربين وسط تكتم على موقع العملية الدقيق.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، عبر منصة "إكس" أمس الأربعاء، أن القتلى الثلاثة سقطوا في إحدى السفن المستهدفة، بينما تخلى ركاب السفينتين الأخريين عنهما، دون تقديم أي تفاصيل جغرافية حول مكان الضربة، خلافا للعادة السابقة بتحديد المسطح المائي (الكاريبي أو الهادئ).

وذكرت "سي إن إن"، أن التركيز الأمريكي تحول مؤخرا من البحر الكاريبي إلى شرق المحيط الهادئ، بناء على أدلة استخباراتية حول طرق نقل الكوكايين.

وأشارت الشبكة إلى أنها تواصلت مع خفر السواحل والقيادة الجنوبية للاستفسار عن عمليات البحث والإنقاذ للناجين، في ظل ندرة المعلومات التي يقدمها البنتاجون عادة في مثل هذه الحالات.

ويواجه المسؤولون العسكريون تدقيقا مكثفا بشأن بروتوكولات الاشتباك؛ إذ سلط التقرير الضوء على حادثة مثيرة للجدل وقعت في 2 سبتمبر الماضي، حيث نفذت القوات الأمريكية "ضربة مزدوجة" أسفرت عن مقتل اثنين من الناجين من انفجار أولي استهدف قارب مخدرات.