إعلان

3 قتلى بغارات أمريكية جديدة على قوارب لـ"تهريب المخدرات"

كتب : محمود الطوخي

12:53 ص 01/01/2026

غارات أمريكية جديدة على قوارب لـ''تهريب المخدرات''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت شبكة "سي إن إن"، إن شن الجيش الأمريكي هجوما يوم الثلاثاء، على ما وصفه بـ "قافلة" مكونة من ثلاثة قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في "المياه الدولية"،

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص، في تصعيد جديد للإجراءات الأمريكية ضد المهربين وسط تكتم على موقع العملية الدقيق.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، عبر منصة "إكس" أمس الأربعاء، أن القتلى الثلاثة سقطوا في إحدى السفن المستهدفة، بينما تخلى ركاب السفينتين الأخريين عنهما، دون تقديم أي تفاصيل جغرافية حول مكان الضربة، خلافا للعادة السابقة بتحديد المسطح المائي (الكاريبي أو الهادئ).

وذكرت "سي إن إن"، أن التركيز الأمريكي تحول مؤخرا من البحر الكاريبي إلى شرق المحيط الهادئ، بناء على أدلة استخباراتية حول طرق نقل الكوكايين.

وأشارت الشبكة إلى أنها تواصلت مع خفر السواحل والقيادة الجنوبية للاستفسار عن عمليات البحث والإنقاذ للناجين، في ظل ندرة المعلومات التي يقدمها البنتاجون عادة في مثل هذه الحالات.

ويواجه المسؤولون العسكريون تدقيقا مكثفا بشأن بروتوكولات الاشتباك؛ إذ سلط التقرير الضوء على حادثة مثيرة للجدل وقعت في 2 سبتمبر الماضي، حيث نفذت القوات الأمريكية "ضربة مزدوجة" أسفرت عن مقتل اثنين من الناجين من انفجار أولي استهدف قارب مخدرات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

3 قتلى بغارات أمريكية غارات أمريكية على قوارب لتهريب المخدرات الإجراءات الأمريكية ضد المهربين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"