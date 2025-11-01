كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة الكبيرة يسرا بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يقام مساء اليوم السبت، موجهة رسالة للعالم بهذه المناسبة العظيمة.

ونشرت يسرا، فيديو لها، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "تعالوا شوفوا مصر بعنيكم، أرض الحضارة والتاريخ، وأكبر متحف بيحكي حكاية أعظم شعب عبر العصور".

وأضافت: "زوروا مصر الطيبة.. واتفرجوا على المجد اللي لسه عايش في كل حجر ورسوم".

وقالت يسرا بالفيديو: "أهلا بيكم في مصر، أهلا بضيوف مصر، تعالوا نورونا واتفرجوا على حضارة مصر العظيمة في المتحف المصري أكبر متحف في العالم، أهلا بيكم".

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تبدأ مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.