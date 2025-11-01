صور.. محطة مصر برمسيس تعرض افتتاح المتحف المصري الكبير

حرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، داخل البهو الرئيسي لمحطة سكك حديد مصر برمسيس.

وحرص عدد من الركاب على مشاهدة أجزاء من الاحتفالية، عبر شاشة عرض ضخمة داخل بهو المحطة.

وانطلقت قبل قليل، مراسم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من قادة وزعماء العالم، والوفود الرسمية الدولية.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه

ننشر ضوابط إصدار تراخيص الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تعرضت توربينات سد النهضة لخلل؟.. خبير يكشف