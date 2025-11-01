إعلان

صور.. محطة مصر برمسيس تعرض افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : محمد نصار

07:51 م 01/11/2025

محطة مصر برمسيس تعرض افتتاح المتحف المصري الكبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، داخل البهو الرئيسي لمحطة سكك حديد مصر برمسيس.

وحرص عدد من الركاب على مشاهدة أجزاء من الاحتفالية، عبر شاشة عرض ضخمة داخل بهو المحطة.

وانطلقت قبل قليل، مراسم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من قادة وزعماء العالم، والوفود الرسمية الدولية.

محطة مصر برمسيس تعرض افتتاح المتحف المصري الكبير (1)محطة مصر برمسيس تعرض افتتاح المتحف المصري الكبير (2)

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه

ننشر ضوابط إصدار تراخيص الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تعرضت توربينات سد النهضة لخلل؟.. خبير يكشف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محطة مصر برمسيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن