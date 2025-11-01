إعلان

هكذا تابع أهالي كفر الشيخ حفل المتحف المصري الكبير.. مشاهد من الميادين

كتب : إسلام عمار

11:03 م 01/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (2)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (4)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (5)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (6)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (8)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (9)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (10)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (11)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (12)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (13)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (14)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (15)
  • عرض 14 صورة
    أهالي كفر الشيخ (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت ميادين كفر الشيخ، اليوم السبت، تجمع أعداد كبيرة من الأهالي حول شاشات العرض الضخمة لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتجمع الأهالي أمام تلك الشاشات خلال عرض فعاليات الافتتاح للمشاهدة ورفقتهم أبنائهم الصغار.


كانت محافظة كفر الشيخ، حددت خريطة الميادين العامة في مدن ومراكز المحافظة المقرر توفير شاشات عرض فيها لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميادين كفر الشيخ أهالي كفر الشيخ المتحف المصري الكبير الميادين حفل افتتاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

5 ملايين سائح سنويًا.. خطة حكومية لتعظيم العوائد الاقتصادية بعد افتتاح المتحف الكبير
مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن