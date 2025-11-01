هكذا تابع أهالي كفر الشيخ حفل المتحف المصري الكبير.. مشاهد من الميادين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت ميادين كفر الشيخ، اليوم السبت، تجمع أعداد كبيرة من الأهالي حول شاشات العرض الضخمة لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتجمع الأهالي أمام تلك الشاشات خلال عرض فعاليات الافتتاح للمشاهدة ورفقتهم أبنائهم الصغار.



كانت محافظة كفر الشيخ، حددت خريطة الميادين العامة في مدن ومراكز المحافظة المقرر توفير شاشات عرض فيها لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025.







