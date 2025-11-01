افتتاح المتحف المصري الكبير.. انتصار السيسي: أرحب بضيوف مصر الكرام

كتب- محمد عبدالناصر:

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بضيوف مصر المشاركين في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت قرينة الرئيس، عبر "فيس بوك": يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها.

وتابعت: "كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم.. ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر.. حضارة تبني مستقبل".

