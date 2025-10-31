قريطم: لا إغلاق كامل غدًا.. تحويلات جزئية لتسهيل افتتاح المتحف الكبير

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا حدث عالمي يجسد عظمة المصريين.

وقال قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الإجراءات غدًا ليست إغلاقًا كاملًا بل تحويل مسارات جزئيًا، مشيرًا إلى أن البلد لن تتوقف كما يُشاع.

وأضاف أن الطريق الصحراوي القادم من الإسكندرية سيتم تحويله قبل رأس الحكمة إلى طريق النقل ذي الأربع حارات.

وأشار إلى تكثيف الخدمات المرورية عليه، مؤكدًا أن التحويل يتيح الوصول إلى طريق الواحات أو محور روض الفرج لمصر الجديدة أو الكورنيش دون قلق.

وتابع قريطم أن التحويلات تبدأ تقريبًا قبل الثالثة عصرًا، مؤكدًا أن المناطق المحيطة بالفنادق مثل الزمالك وكورنيش النيل ستكون هادئة، مشددًا على أن إجازة غدٍ تجعل الحركة أقل ازدحامًا.

وأشار إلى أن الدائري مفتوح مع تحويلات بسيطة عبر جسر السويس إلى الإسماعيلية أو الأوسطي أو الإقليمي.

وأضاف أن الجيزة تشهد تحويلًا من شارع النيل عند ميدان الجامعة إلى أسفل كوبري 15 مايو، ثم عبر الدقي إلى البطل أحمد عبد العزيز.

وأكد اللواء مدحت قريطم، توفير خدمات مرورية كاملة من المرور المركزي والقاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن كل مواطن سيسهم في نجاح الافتتاح بصبره، وسيجد يسرًا في التنقل.