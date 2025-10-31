إعلان

ناصر ترك: المتحف الكبير ينطلق ليجعل القاهرة عاصمة الثقافة العالمية

كتب : حسن مرسي

10:18 م 31/10/2025

ناصر ترك

أكد ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل بداية تحول القاهرة إلى مركز ثقافي وسياحي عالمي يمزج التراث بالتطوير.

وقال ترك، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، إن الخطط تركز على تطوير محيط الأهرامات والمتحف بربطها بمحاور طرق حديثة، مشيرًا إلى إنشاء فنادق ومنشآت متنوعة لإطالة إقامة الزوار وزيادة الحركة السياحية.

وأضاف أن الغرف السياحية تنسق بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم تجربة شاملة تجمع الثقافة والتاريخ بالخدمات الحديثة، مشيرًا إلى الحفاظ على الهوية التاريخية للقاهرة مع تعزيز الثراء الحضاري لجذب فئات متنوعة.

وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذه الجهود ستضاعف الاستثمارات السياحية، مؤكدًا أن القاهرة ستصبح ضمن أبرز الوجهات العالمية، مما يعزز القوة الناعمة لمصر دوليًا.

ناصر ترك الاتحاد المصري للغرف السياحية ناصر ترك ببرنامج خط أحمر المتحف المصري الكبير القاهرة عاصمة الثقافة العالمية

