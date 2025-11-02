كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد، عن مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم.

وشارك صورًا من الحفل وداخل المتحف، ومن كواليس الإعداد للحفل، جمعته بالنجمة شريهان، والدكتور مجدي يعقوب، الملحن هشام نزيه، معلقا "تكليفي بكتابة النص السردي Script لافتتاح المتحف المصري الكبير كانت لحظة خاصة جدًا في حياتي. شعور ما يتوصفش... لما لقيت نفسي بكتب عن حضارة كنت دايمًا أتأملها بانبهار، ودلوقتي بتتكلم بلساني قدام العالم كله".

وتابع "رحلتي مع التاريخ المصري بدأت من رواية أرض الإله، الرواية اللي فتحت لي باب استكشاف حضارتنا العظيمة، وقادتني لسنين من البحث والسفر بين المعابد والنقوش والأسرار. أجمل ما في متحفنا إن عند عتباته، الزوار بيتركوا خلافاتهم العقائدية والتاريخية والمذهبية والسياسية، علشان يقدروا يشوفوا حضارة علّمت العالم معنى الإنسانية، حضارة أثبتت إن الإنسان، لما يسعى للفهم مش لفرض السيطرة، يقدر يخلّد نفسه بالفعل مش بالصراع. البقاء مش للأقوى، البقاء لمن امتلك الحكمة والفن والجمال، وقدَر يصنع من القوة.. سلام حقيقي".

وعبر أحمد مراد عن سعادته بمشاركة النجمة شريهان، وكتب "كان ليا الشرف أشارك العمل مع الفنانة الأسطورية شريهان، اللي بصوتها منحت الحفل حضور استثنائي ما يتنسيش.. واتشرفت بالتعاون مع أصدقائي وعشرة العمر: الموسيقار هشام نزيه، مهندس الديكور محمد عطية، المخرج ومدير التصوير أحمد المرسي، مدير التصوير مازن المتجول، المونتير أحمد حافظ، والمخرجين تامر محسن وتامر عشري، ومخرجي المسرح المميزين كريس وإيليس، المبدعة د. نانسي علي، والمخرج أحمد عرفة، وأخيرًا، شكر خاص جدًا للأستاذ محمد السعدي، الصديق العزيز، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، ومؤسس Saadi & Gohar Animation وMedia Hub، ولفريقه المتميز: أ. محمد سري، منة قطب، رنا علي، رضوى سامي، ونورهان سمير على الإدارة المشرفة للحدث الأهم في تاريخ مصر الحديث: افتتاح المتحف المصري الكبير".

واختتم مراد "المشاركة دي بالنسبة لي امتداد لرحلة حب طويلة مع تاريخ بلدي، رحلة بدأت من رواية، وانتهت عند لحظة عرفت فيها معنى الانتماء والفخر".

جدير بالذكر أن الاحتفالية تم نقلها على الهواء مباشرة، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بعضهم ظهر في الحفل والبعض الآخر جاءت مشاركته بتعليق صوتي فقط، بينهم: شريهان، كريم عبدالعزيز، منى زكي، المايسترو ناير ناجي، الملحن هشام نزيه، سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، هدى المفتي، أحمد غزي، المطرب المصري النوبي أحمد إسماعيل، السوبرانو فاطمة سعيد، حنين الشاطر والمنشد إيهاب يونس.