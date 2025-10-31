قال المهندس عاطف طنطاوي، استشاري الإنشاءات بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، إن أعمال تطوير المنطقة بدأت منذ حوالي عام ونصف، حيث المنطقة كانت تخلو من أي تشجير أو مظهر جمالي.

وأضاف: "قررنا أن نعمل شيئًا يليق بالمتحف المصري الكبير ويعكس مكانته الحضارية".

وأضاف "طنطاوي"، في تصريحات لمصراوي: "بدأنا تنفيذ بنية تحتية متكاملة، مع نظم ري مستدامة وزراعات تحاكي جماليات المتحف، وكانت المهمة شاقة للغاية نظرًا لطبيعة المنطقة المعقدة وصعوبة العمل في شارع مزدحم".

وأشار طنطاوي إلى أن الفريق واجه تحديات كبيرة أثناء العمل، مؤكدًا: "كنا نعمل وسط شارع قائم مع حركة مرور مستمرة، لذلك كان الحفاظ على سلامة العاملين والمارة أولوية قصوى، والجهد المبذول كان كبيرًا للوصول إلى جودة عالية تلبي توجهات الدولة المصرية، التي أكدت على تقديم مشروع لا يقتصر على الشوارع فقط، بل يشمل تشجيرًا ونظم ري مستدامة، ليكون تحفة تعكس قيمة مصر".

وتستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، حيث يحضر الحفل ملوك ورؤساء العالم، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة.

اقرأ أيضًا:

موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الإجتماعي

نص دعوة مصر الرسمية لرؤساء وملوك العالم لحضور افتتاح المتحف الكبير.. صور

أحدث 13 صورة للمسارات والطرق ومحيط الفنادق قبل افتتاح المتحف المصري الكبير