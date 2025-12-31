مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"بينهم مصر وبنين".. مواعيد مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

11:51 م 31/12/2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 9
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (4)
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (1)
  • عرض 24 صورة
    مران منتخب مصر (3)
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (2)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (6) (1)
  • عرض 24 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر 1
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 24 صورة
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر
  • عرض 24 صورة
    زيدان في مباراة الجزائر
  • عرض 24 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 24 صورة
    الجزائر وبوركينا فاسو
  • عرض 24 صورة
    الجزائر وبوركينا فاسو
  • عرض 24 صورة
    فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (4)
  • عرض 24 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة المغرب وزامبيا (4)
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة المغرب وزامبيا (1)
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة المغرب وزامبيا (2)
  • عرض 24 صورة
    خلال مباراة المغرب وزامبيا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتمت مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضمن 16 منتخبا التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، حيث تأهل أول وثاني المجموعات الست بالبطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث في المجموعات.

وتقام مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، على مدار 4 أيام، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 3 يناير المقبل حتى يوم 6 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب الوطني، ضمن التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية.

مواعيد مباريات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا

السنغال ضد السودان، السبت 3 يناير، 6 مساءً

مالي ضد تونس، السبت 3 يناير، 9 مساءً

المغرب ضد تنزانيا، الأحد 4 يناير، 6 مساء

جنوب أفريقيا ضد الكاميرون، الأحد 4 يناير، 9 مساءً

مصر ضد بنين، الإثنين 5 يناير، 6 مساءً

نيجيريا ضد موزمبيق، الإثنين 5 يناير، 9 مساءً

الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء 6 يناير، 6 مساءً

كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، الثلاثاء 6 يناير، 9 مساءً

أقرأ أيضًا:

بعد ختام المجموعات.. طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

والدة رياض محرز تخطف الأنظار في مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مواعيد دور ال 16 بأمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"