بعد ختام دور المجموعات.. كم بلغ الحضور الجماهيري بالجولة الثالثة في أمم

"قبل مباراة بنين".. كم يحصد منتخب مصر بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا؟

اختتمت مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضمن 16 منتخبا التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، حيث تأهل أول وثاني المجموعات الست بالبطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث في المجموعات.

وتقام مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، على مدار 4 أيام، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 3 يناير المقبل حتى يوم 6 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب الوطني، ضمن التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية.

مواعيد مباريات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا

السنغال ضد السودان، السبت 3 يناير، 6 مساءً

مالي ضد تونس، السبت 3 يناير، 9 مساءً

المغرب ضد تنزانيا، الأحد 4 يناير، 6 مساء

جنوب أفريقيا ضد الكاميرون، الأحد 4 يناير، 9 مساءً

مصر ضد بنين، الإثنين 5 يناير، 6 مساءً

نيجيريا ضد موزمبيق، الإثنين 5 يناير، 9 مساءً

الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء 6 يناير، 6 مساءً

كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، الثلاثاء 6 يناير، 9 مساءً

أقرأ أيضًا:

بعد ختام المجموعات.. طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

والدة رياض محرز تخطف الأنظار في مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية بأمم أفريقيا