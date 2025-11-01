وزير السياحة: المتحف الكبير سيجذب 5 ملايين زائر سنويًا بعد افتتاحه

كتب- محمد شاكر:

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير، سيكون عامل جذب كبير للنهوض بالسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المتحف سوف يجذب 5 ملايين زائر سنويًا بعد افتتاحه التاريخي اليوم.

وقال "فتحي" خلال لقاء مع الصحفيين، قبيل انطلاق الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، مساء اليوم، أن أعداد زوار المتحف تُقدر بـ15 ألف سائح يوميا أي نحو 5 ملايين سائح سنويا، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يحدث طفرة كبيرة في القطاع السياحي.

وأوضح أن أعداد الزائرين للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي بلغت خمسة آلاف زائر يوميا، متوقعا زيادة هذا العدد بعد الافتتاح الكامل، كما دعا المصريين إلى زيارة المتحف للتمتع بآثار الأجداد، منوها بأن أسعار التذاكر في متناول الجميع.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.