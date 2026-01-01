مع زوجها وبطولات.. أجمل لحظات نور الشربيني بطلة الإسكواش في 2025

احتفلت حنين خالد زوجة حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد، بالسنة الجديدة 2026، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت حنين خالد صورًا لها بجانب شجرة الكريسماس، و أرفقت بها تعليقًا: "Happy New Year 2026".

جدير بالذكر أن حنين خالد ومحمد عواد احتفلا بزواجهما عام 2017، حيث بدأت الظهور في مناسبات النادي عقب انتقال عواد رسميا إلى الزمالك عام 2019، وأنجبت منه ولدا يذكر "مراد".

كما تعمل حنين خالد كمذيعة بإذاعة "راديو الزمالك"، حيث بدأت مشوارها الإعلامي في قناة "الحدث اليوم".

