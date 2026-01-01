مباريات الأمس
"ملكة جمال الكون".. 9 صور لزوجة محمد عواد تحتفل بالكريسماس والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

01:28 ص 01/01/2026
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد

احتفلت حنين خالد زوجة حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد، بالسنة الجديدة 2026، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت حنين خالد صورًا لها بجانب شجرة الكريسماس، و أرفقت بها تعليقًا: "Happy New Year 2026".

جدير بالذكر أن حنين خالد ومحمد عواد احتفلا بزواجهما عام 2017، حيث بدأت الظهور في مناسبات النادي عقب انتقال عواد رسميا إلى الزمالك عام 2019، وأنجبت منه ولدا يذكر "مراد".

كما تعمل حنين خالد كمذيعة بإذاعة "راديو الزمالك"، حيث بدأت مشوارها الإعلامي في قناة "الحدث اليوم".

