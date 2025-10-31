أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الجهة المنظمة لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، عن إهداء ترددات نقل الحدث مجانًا لجميع القنوات المصرية والعربية والأجنبية، ما يتيح بث الحفل على الهواء مباشرة لملايين المشاهدين في مختلف دول العالم.

وأكدت المتحدة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في إطار مساهمتها في تغطية الحدث مصريًا وعربيًا ودوليًا، وإبراز مكانة مصر التاريخية والحضارية عبر نقل مباشر ومفتوح يواكب الحدث الثقافي الأبرز عالميًا، والمقرر إقامته، غدًا السبت، 1 نوفمبر 2025، في أجواء احتفالية مهيبة تليق بعظمة المتحف وتاريخ مصر العريق.

وأضافت الشركة أن حفل الافتتاح سيشهد تغطية استثنائية بأعلى معايير الجودة التقنية والبث فائق الدقة (4K)، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في الإخراج والنقل التلفزيوني، لتقديم صورة بصرية مبهرة تعكس روعة الحدث ومكانته الدولية.

ويُعد هذا البث المفتوح بمثابة دعوة عالمية لمتابعة أحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين، ويجسد التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية لإظهار صورة مشرّفة لمصر الحديثة، التي تجمع بين الأصالة والتطور والانفتاح على العالم.

وأكدت المتحدة أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون لحظة تاريخية خالدة في مسيرة الدولة المصرية، تعبّر عن رؤيتها الثقافية والإنسانية المتجددة، وعن دورها الراسخ كـ منارة للحضارة ومهدٍ للفن والمعرفة منذ فجر التاريخ حتى اليوم.

