إلهام شاهين عن افتتاح المتحف الكبير: "مبروك علينا يا مصريين"

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت إلهام، الصورة التي ظهرت فيها بالملابس الفرعونية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله على جمالك وعظمتك يا مصر.. مصر الحضارة و التاريخ والعراقة والآصالة.. أم الدنيا وأجمل بلاد الدنيا".

وأضافت: "مبروك علينا يا مصريين هذا الحدث العظيم.. افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتطلع إليه أنظار العالم كله .. تحيا مصر، تحيا مصر،تحيا مصر".

يُذكر أن، إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.