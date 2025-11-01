إعلان

كرمز لمشاركة شعوبهم.. قادة الدول يضعون قطعًا في مجسم المتحف المصري الكبير

كتب : مصراوي

11:41 م 01/11/2025
وكالات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة ما يقرب من 80 وفدًا ممثلا من دول العالم، فضلا عن حضور كبير لممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية.

واستقبل الرئيس السيسي، رؤساء الوفود المشاركين في الاحتفالية، التي انطلقت بعرض فني بعنوان "العالم يعزف لحنا واحدا"، ثم عددا من عروض الليزر، وعلاقة بناء المتحف المصري الكبير بالأهرامات.

خلال الافتتاحية ألقى الرئيس السيسي كلمة، قبل أن يتوجّه إلى مكان تواجد مجسم للمتحف المصري الكبير، حيث وضع القطعة الأخيرة باسم مصر لاكتمال المجسم معلنا افتتاح المتحف رسميا.

إلى جانب ذلك، شارك الرؤساء وقادة الوفود التي حضرت الاحتفالية، في وضع قطع تحمل اسم دولهم ضمن المجسم كرمز لمشاركة شعوبهم في المتحف المصري الكبير.

