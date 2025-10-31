كفر الشيخ تُحدد الأماكن والميادين لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، خريطة الميادين العامة التي سيتم تجهيزها بشاشات عرض عملاقة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر 2025، في حدث عالمي يعكس عظمة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر العصور.

ووفقًا للخريطة المعتمدة من المحافظة، فقد تم تحديد عدد من الميادين والساحات العامة في مراكز ومدن المحافظة لعرض البث المباشر للافتتاح، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث التاريخي في أجواء احتفالية.

وأوضح بيان المحافظة أن التجهيزات تشمل توفير مقاعد للمواطنين وتزيين الميادين بالأعلام والإضاءات، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم، إلى جانب تشغيل عروض توعوية وثقافية تعريفية عن المتحف المصري الكبير وأبرز مقتنياته الأثرية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حريصة على مشاركة المواطنين في هذا الحدث العالمي الذي يعبر عن فخر المصريين بتاريخهم العريق، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر صرح أثري في العالم وأيقونة جديدة للحضارة المصرية الحديثة.