شاركت الفنانة كندة علوش في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر اليوم السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

ونشرت كندة علوش صور للمتحف عبر حسابها على "X" وكتبت: "بقلب عاشق لمصر العظيمة وشعبها الرائع وشغوف بالحضارة المصرية العظيمة وبأعين يملؤها الترقب وبكل الفخر والاعتزاز ننتظر هذا الحدث الاستثنائي العظيم الذي سيضيف للحضارة والإنسانية والذي تتجه أعين العالم نجوه، ويجتمع قادة العالم وديبلوماسييه للاحتفاء به".

وكانت آخر مشاركات كندة علوش الفنية بمسلسل"إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن كندة علوش تشارك بمسلسل "ابن النصابة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

نسرين طافش: "أنا عاشقة للحضارة الفرعونية" (صور)

بهذه الكلمات.. عبد الرحمن ظاظا يودع فريق عمل مسلسل "ابن النادي"