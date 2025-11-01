قال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إننا "نتابع مثل الملايين حول العالم، الحدث الأكبر والاهم عالمياً ، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، يوماً تاريخياً مجيداً وحفل مبهر يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق".

وأوضح في بيان اليوم أن الحفل الأسطوري لموكب نقل المومياوات الملكية وحفل الافتتاح المبهر لطريق الكباش بالأقصر، اليوم وبعد 7000 عام من الإبداع يقف اليوم الأحفاد على خطى الأجداد ليقدموا للعالم اضخم صرح ثقافي واثري في تاريخ البشرية.

واشار فتوح ان المتحف المصري الكبير الذي يقف عند مشارف الأهرامات كأكبر متحف متخصص للحضارة المصرية القديمة، هو اكبر متحف اثري وثقافي بالعالم ويحتضن عشرات آلاف من القطع الأثرية، يحمل رسالة ان مصر قادرة دائماً على الإبهار ومنذ فجر التاريخ .

وأضاف أن هذا الصرح العملاق ليس مجرد حدث اثري، بل تجسيد لمعنى الاستمرارية الحضارية وإعلان صريح بان مصر لا تعيش على أمجاد الماضي، بل تبني مجدًا جديداً يعكس الدور التاريخي الذي اضطلعت به مصر كحاضنة للثقافة والحضارة الإنسانية، وقاطرة.

وأشار فتوح إلى أن المتاحف اليوم تعد احد أدوات الثقافة والدبلوماسية الإنسانية، كونها تتيح للشعوب التعارف وفهم بعضها البعض، وان مصر عبر حضارتها ورؤيتها، ستظل مهداً للسلام وبناء لمستقبل الإنسانية.