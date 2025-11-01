المنيا- جمال محمد:



شهد محيط المتحف الآتوني بمدينة المنيا، الواقع على ضفاف نهر النيل، تجمع الآلاف من المواطنين لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال الشاشات العملاقة التي جرى وضعها بالمنطقة وبالعديد من الميادين.



وتضم احتفالات المحافظة مساء اليوم العديد من فقرات الفنون الشعبية وكورال الأطفال، ورفع الحاضرون أعلام مصر، خلال متابعة الحدث العالمي.



وفي سياق متصل، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الحالة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية، وشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، بما يضمن المظهر الحضاري اللائق بمحافظة المنيا، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستمتاع بمشاهدة فعاليات الحفل التاريخي، الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.



وأقيمت عروض فنية وكرنفالية بميدان صفى الدين أبو شناف أمام كوبري النيل بمدينة المنيا، إلى جانب عروض الألعاب النارية وأضواء الليزر التي ستضفي أجواء احتفالية مميزة على الحدث.



وكانت محافظة المنيا، مجموعة من الميادين والساحات لعرض فعاليات الافتتاح، وجاءت كالتالي:



مدينة المنيا: ميدان النيل أمام مستشفى الأورام، ميدان بالاس، المتحف الآتوني.



مركز أبوقرقاص: شارع الجمهورية أمام نادي ناصر الفكرية.



مركز ملوي: ميدان الثانوية بنات، ميدان الجيش.



مركز ديرمواس: ميدان النصب التذكاري، طريق مصر–أسوان الزراعي، ميدان الإدارة التعليمية (تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الجيش).



مركز سمالوط: ميدان المستشفى النموذجي بجوار موقف منقطين.



مركز مطاي: ميدان نفرتيتي "ميدان المحطة" شرق الترعة الإبراهيمية.



مركز العدوة: ميدان نفرتيتي.



مركز بني مزار: ميدان جدة مول، موقف صندفا، كوبري المشاة، ميدان الكنيسة شرق المدينة.



مركز مغاغة: ميدان المطرانية.